Paquetà, l’ex Milan è nei guai seri: rischia una squalifica a vita, tutti i dettagli

Paquetà, l’ex Milan è nei guai seri: a causa del problema legato alle scommesse il calciatore brasiliano rischia la squalifica a vita

Paquetà, ex giocatore del Milan attualmente in Inghilterra al West Ham, è nei guai seri. La Football Association ha messo sotto indagine un anno fa per scommesse sospette su quattro sue ammonizioni il suo telefono, poi successivamente riconsegnato.

I problemi per il brasiliano, però, sono tutt’altro che finiti. Come riporta il quotidiano britannico The Sun, una volta che il calciatore è rientrato in possesso del telefono, lo ha buttato.

La FA, dunque, lo ha accusato di ostacolo alle indagini. L’udienza per il procedimento contro Paquetà è prevista per il prossimo marzo e potrebbe addirittura rischiare la squalifica a vita.