Paquetà: «Darò il massimo per vincere con il Milan. Kakà il mio preferito»

Lucas Paquetà ha risposto alle domande dei tifosi rossoneri tramite il consueto format Q&A sul profilo Instagram del Milan

Lucas Paquetà, centrocampista del Milan, ha risposto ad alcune domande dei tifosi rossoneri tramite il consueto format Q&A sul profilo Instagram del Milan. Queste le sue parole:

Sulla prima volta a San Siro – «La prima volta a San Siro è stata incredibile, un momento unico in uno stadio storico con la maglia del Milan»

Sull’esultanza – «Mi piace festeggiare con la mia piccola danza»

Sul calciatore preferito e quello più forte – «Il mio calciatore preferito quando ero piccolo era Kakà. Il migliore di tutti i tempi invece secondo me è Pelè»

Sul Milan – «Il Milan è la mia nuova casa, spero di essere sempre molto felice qua. Darò sempre il mio massimo per vincere con questa squadra storica»

Sull’Italia e sul Brasile – «Mi piace essere al Milan, mi piace il cibo e la lingua italiana. Del Brasile mi mancano famiglia e amici»

Sulla nascita del figlio – «E’ stata un’emozione meravigliosa e unica»

Sulla carica pre-partita – «Mi piace ascoltare la musica. Ma indossare la maglia del Milan è già di per sé la migliore motivazione»

Sul tempo libero – «Esco a cena, guardo film, gioco a carte e mi piacciono i videogiochi»

Sul ricordo più bello al Milan – «Il mio primo gol in rossonero è stato molto significativo, anche per il periodo in cui l’ho fatto e ciò che stava accadendo in quel momento»

Sulla squadra del cuore – «La mia squadra preferita è il Flamengo, ma in Italia il mio riferimento è sempre stato il Milan»

Sulla nostalgia di San Siro – «Mi manca tantissimo giocare a calcio, San Siro è sempre molto speciale»

Sulla felicità di giocare al Milan – «Sono contento e spero di essere sempre di più in campo per mettere a disposizione le mie abilità e qualità, aiutando questa squadra a vincere».