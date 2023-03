Scaroni sicuro: «Pioli ci porterà in Champions League»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha confermato la fiducia totale nel lavoro di Stefano Pioli: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha confermato la fiducia in Stefano Pioli:

«Siamo sulla strada giusta la nostra fiducia nei confronti di Pioli è intatta, siamo convinti che lui sia l’allenatore giusto per portarci alla qualificazione in Champions per la prossima stagione».