Paolo Maldini: «Boban e Massara grandi professionisti»

L’ex capitano rossonero ha parlato su Instagram della sua esperienza da dirigente del Milan e dei suoi rapporti con Leonardo e Boban

25 anni con la maglia rossonera tatuata sulla pelle ed il numero 3 sulle spalle ed ora la nuova avventura nelle vesti da dirigente: Paolo Maldini ha parlato della sua esperienza in rossonero su Instagram in compagnia dell’amico di sempre Bobo Vieri.

«Pensando ai 25 anni di carriera e a quanto ho vinto, non ho mai pensato ad andare via dal Milan. Sono milanese, milanista. Sono nato con questi colori», il commento di Maldini sui suoi anni da giocatore del Milan. Ora però la sua vita lo vede dietro ad una scrivania: «Il primo anno mi ha chiamato Leo e ho imparato tanto. Quando mi ha detto che se ne sarebbe andato, mi sono sentito solo e, forse, non in grado di fare tutto da solo. Ho lavorato con professionisti come Zvone e Massara. Ma mi piace ed è qualcosa che ti viene naturale».