Pancaro: «Morata acquisto azzeccatissimo, il Milan è in buone mani. Ma NON CEDEREI questo giocatore!» – ESCLUSIVA

Alvaro Morata sarà l’erede di Giroud al Milan. Giuseppe Pancaro, ex rossonero, ci ha parlato di lui, del mercato rossonero tra realtà e obiettivi, delle ambizioni scudetto dei rossoneri in esclusiva a Milannews24:

Il Milan ha scelto Morata come erede di Giroud. È l’uomo giusto da cui ripartire?

«Morata è un attaccante forte, di livello internazionale, con grande esperienza. Viene anche da una vittoria dell’Europeo e soprattutto, considerando qualità prezzo, penso che sia un acquisto azzeccatissimo»

Morata basta o c’è bisogno di altro in attacco? Se dovesse sceglierne uno tra i nomi che si stanno facendo chi prenderebbe?

«Per quanto riguarda altri acquisti penso che il Milan sia in buone mani, a questo penserà Ibrahimovic che ha dimostrato in questi anni di essere una persona ambiziosa e quindi farà di tutto per fare una squadra competitiva al massimo con il budget che la società gli metterà a disposizione»

In difesa invece con tutta probabilità arriverà Pavlovic? Che ne pensa, è l’uomo giusto?

«Pavlovic sinceramente lo conosco poco, quindi non esprimo giudizi»

In uscita invece potrebbe esserci Thiaw, fa bene il Milan a cederlo pur alle giuste condizioni o andrebbe tenuto?

«Thiaw è un giocatore che a me piace molto, se dovessi fare una valutazione prettamente tecnica io lo terrei. Poi non so davanti ad un un’offerta importantissima a quel punto la società farà le sue valutazioni, ma ripeto a me piace e lo terrei»

Per il dopo Pioli il Milan ha scelto Fonseca, arrivato tra un po’ di scetticismo. Preoccupazioni giustificate o può regalare sorprese?

«Pioli ha lasciato un’eredità molto pesante perchè nonostante le critiche ricevute lui ha fatto molto bene al Milan. Non sarà facile sostituirlo, se Fonseca sarà stato quello giusto o no lo dirà il campo e i risultati che riuscirà ad ottenere»

Si riparte dalla seconda stella dell’Inter, il Milan con i giusti innesti può competere o sono altre le pretendenti allo scudetto?

«L’Inter parte davanti a tutti. Il Milan parte con un progetto tecnico nuovo quindi con un allenatore nuovo che ha bisogno di tempo però ha una base di partenza molto buona. Se puntellata bene in fase di mercato con 3-4 acquisti mirati, a quel punto potrebbe fare un campionato interessante»

Ultima sulla Nazionale. Sorprendente quanto deludente il flop all’ Europeo, da dove deve ripartire Spalletti?

«Per quanto riguarda la Nazionale qui il discorso è più ampio e ci vorrebbe tempo per affrontarlo. Una cosa è certa, i talenti nei nostri settori giovanili ci sono e questo viene confermato anche dalla partita dall’Europeo U19 tra Italia e Spagna dove noi siamo stati superiori a loro. Bisognerebbe avere il coraggio di farli giocare questi ragazzi, è una delle soluzioni ma poi ce ne sarebbero altre a partire dalle strutture fino alla formazione di allenatori per il settore giovanile»

Si ringrazia Giuseppe Pancaro per la per la disponibilità e la gentilezza mostrate in questa intervista