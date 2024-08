Pancaro non si SBILANCIA sulla lotta scudetto: «Difficile fare pronostici, se guardiamo alle ultime due stagioni..»

L’ex Milan Pancaro è intervenuto ai microfoni di CagliariNews24 dicendo la sua sulla lotta scudetto che coinvolge anche il Milan

LOTTA SCUDETTO «Penso che quest’anno la corsa per lo scudetto sia apertissima e difficile da pronosticare. Questo nel senso che l’Inter parte favorita però se andiamo ad analizzare soprattutto gli ultimi due campionato sia il Napoli che il Milan avevano fatto fatica a riconfermarsi e quindi a difendere il titolo. Penso che non sarà semplice per l’Inter per quanto parta favorita, in questo momento è impossibile fare pronostici».

