Pancaro: «Al Milan manca anche un giocatore come Bennacer»

Pancaro, ex giocatore rossonero, ha detto la sua su Bennacer ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole:

«Al Milan manca parecchio anche Bennacer. Il Milan non ha una rosa lunga come quella di Inter e Juve e quindi le assenze dell’algerino, di Kjaer e di Ibrahimovic sono pesanti. Non è facile sostituire giocatori così importanti. Affrontare il Sassuolo non è facile, è una squadra che gioca bene a calcio. Non è nel suo momento migliore, ma sarà un bel duello anche tra i due allenatori. Sarà una bella partita».