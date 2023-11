Panatta: «Critiche a Pioli? Nessun milanista dovrebbe perdere la fiducia»

L’ex tennista e noto tifoso del Milan, Adriano Panatta, ha voluto dire la sua sulle critiche a Pioli dopo la sconfitta contro l’Udinese

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Adriano Panatta ha detto la sua da tifoso rossonero sul ko del Milan contro l’Udinese e le conseguenti critiche rivolte a Stefano Pioli.

LE PAROLE – «A Milano vedo grandi tecnici. La personalità di Pioli la noti subito: al di là di questi ultimi risultati, nessun milanista dovrebbe perdere fiducia in ciò che si è costruito. E Inzaghi sta meritatamente facendo una bella carriera: ha in mano la squadra più forte e la fa giocare bene. Per me è l’Inter la favorita per lo scudetto, subito dopo occhio alla Juve. E dietro a loro Milan e Napoli».