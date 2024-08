Pagelle Milan Torino: Calabria e Thiaw versione horror, Okafor e Morata salvano i rossoneri

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la prima giornata di Serie A 2024/25: pagelle Milan Torino

TOP: Pulisic, Morata, Okafor

FLOP: Chukwueze, Calabria, Thiaw

VOTI

Maignan 6,5 – Sul gol subito non può nulla. Compie un paio di interventi determinanti per evitare altri guai ai rossoneri. Attento anche in uscita in presa alta.

Calabria 3,5 – propositivo in fase offensiva, meno attento nel prendere posizione in difesa. Da una sua disattenzione in copertura nasce l’azione che porta al gol del Torino e sul gol del raddoppio si fa saltare troppo facilmente (83′ Okafor 7)

Tomori 6 – Solido in difesa ma come tutti i compagni di reparto paga la distrazione che e il tardivo posizionamento difensivo sull’azione che porta al gol del Torino.

Thiaw 4 – Uno dei peggiori in campo insieme a Chukwueze. Sbaglia più di una lettura difensiva in anticipo sull’avversario. Spesso fuori posizione e saltato.

Saelemaekers 6 – Adattato a sinistra al posto di Theo Hernandez si sacrifica molto e lotta su tutti i palloni. Propositivo in attacco ma in difesa si fa cogliere alle spalle da Bellanova in occasione del gol del Torino

Bennacer 6 – Lotta su tutti i palloni e gestisce egregiamente molte delle azioni rossonere, uno dei migliori (58′ Reijnders 6)

Loftus Cheek 6,5 – Fa valere in più di un’occasione il fisico per far ripartire la manovra del Milan. Mette Leao davanti la porta ma il portoghese non sfrutta l’assist

Pulisic 6,5 – Uno dei migliori se non il migliore in campo del primo tempo rossonero. Crea pericoli, è una spina nel fianco costante nel fianco della difesa del Torino. Cala nella ripresa, sbagliando più di un’occasione (72′ Musah 6)

Chukwueze 5 – Il peggiore in campo, sbaglia controlli, passaggi e giocate e spesso no torna in difesa a dare supporto a Calabria in difesa (68′ Theo Hernandez 6)

Leao 5 – Si divora almeno due gol che avrebbero potuto indirizzare la partita in maniera diversa. Solite fiammate e tanti momenti di black out

Jovic 5,5 – Prova a battersi in area e creare pericoli ma non impensierisce mai la difesa avversaria (68′ Morata 7)