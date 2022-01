Pagelle Milan femminile Sampdoria: Guagni e Thomas galattiche

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pagelle Milan femminile Sampdoria, match valido per la tredicesima giornata di Serie A 2021/22. Ecco i voti alle protagoniste

Pagelle Milan femminile Sampdoria, match valido per la tredicesima giornata di Serie A 2021/22. Ecco i voti alle protagoniste

TOP: Bergamaschi, Guagni, Thomas

FLOP:

I VOTI

Giuliani 6,5: Un paio di parate ma non decisive, Milan già largamente in vantaggio. Leader a chiamare difesa e centrocampo.

Fusetti 7: Chiude ogni spazio alle attaccanti avversarie, imposta con ordine

Agard 7: Fotocopia delle sue compagne di reparto. Lucida in ogni situazione, rischia qualcosina sul finale con quel rimpallo con Codina ma nulla di preoccupante. Muro!

Codina 7: Partecipa attivamente alla fase offensiva, colpisce due traverse, non lascia punti di riferimento alle attaccanti doriane

Guagni 8, la migliore in campo: Tre assist al bacio, eccellente sia in fase di transizione che in quella di interdizione. Perde la palla? Se la va a riprendere. Polmoni infiniti. Leader indiscusso!

Adami 6: Non una delle sue migliori partite, primo tempo buono, nella ripresa cala e prende un giallo ingenuo quanto inutile.

Grimshaw 6,5: Primo tempo perfetto. Seconda frazione di gioco risulta stanca, perde qualche pallone ma anche oggi tutto sommato bene. Da quattro partite è on fire.

Tucceri 7: Un’ora per dimostrare che dalle sue parti comanda sempre lei. Ci è riuscita non solo tecnicamente ma anche tatticamente.

Bergamaschi 7,5: Primi 45 minuti indiavolati. Imprendibile palla al piede come sempre. Segna il suo terzo gol nelle ultime quattro partite! Micidiale!

Piemonte 7,5: Tantissimo lavoro sporco, segna il suo primo gol in maglia rossonera. Pulisce ogni pallone spalle alla porta in favore delle ali. Grande partita!

Thomas 8: Doppietta da urlo, cinica e cattiva (agonisticamente parlando), aiuta molto le sue compagne di reparto, si crea spazio e vince tutti i tempi di gioco. Galattica!

Longo 6,5: Entra molto bene in campo, tanta qualità nelle gambe, sforna un assist a Thomas per il definitivo 4-0

Stapelfeldt, Selimhodzic SV

Ganz 8: Lezione di calcio alla Sampdoria. Il suo Milan vince e convince. Tutto il tridente offensivo in gol. Vittoria di squadra sotto tutti i punti di vista. Ora testa alla Coppa Italia. Rossonere che inseguono il secondo posto.