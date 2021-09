Pagelle Italia Bulgaria: Florenzi non convince, errore sul gol degli ospiti

Pagelle Italia Bulgaria, i voti ai protagonisti del match valido per il girone di qualificazione ai mondiali 2022

Le pagelle di Italia Bulgaria, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 terminata 1-1. Il rossonero Alessandro Florenzi non convince nei suoi 63 minuti in campo. I voti ai protagonisti del match.

FLORENZI 5,5 – Gara opaca per il nuovo giocatore del Milan. Gioca un’oretta abbastanza timida in zona offensiva e difensivamente si macchia dell’errore fortuito che genera il gol del pareggio bulgaro. Probabilmente pecca di una condizione fisica non ancora eccellente.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 5,5; Florenzi 5,5 (dal 64′ Toloi 6), Bonucci 6, Acerbi 5,5, Emerson Palmieri 6; Barella 6 (dal 64′ Cristante 6), Jorginho 6,5, Verratti 6; Chiesa 7,5, Immobile 6 (dal 75′ Raspadori 6,5), Insigne 6,5 (dal 75′ Berardi 6). Ct. Roberto Mancini 6

BULGARIA (4-4-1-1): Georgiev 7; A. Hristov 6, Antov 6,5, P. Hristov 6,5, Nedyalkov 6; Yomov 5,5 (dal 46′ Delev 6), Kostadinov 6, Vitanov 5,5 (dal 75′ Malinov 6), Despodov 6,5 (dal 75′ Kirilov 6); Yankov 5,5 (dal 57′ Chochev 6); A. Iliev 6,5 (dal 70′ Krastev 6). Ct. Yasen Petrov 6