Paganin: «Il Milan parte per vincere lo scudetto. Su Reijnders…». Le parole dell’ex calciatore dopo il Trofeo Berlusconi

Ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Paganin ha parlato del Trofeo Berlusconi e del Milan visto all’U-Power Stadium. Di seguito le sue dichiarazioni:

MILAN MONZA – Ieri sera ha fatto bene a tratti per tiri, giocate, ma aveva più ritmo rispetto al Monza. Loftus-Cheek, Reijnders mi sono piaciuti, come Pulisic per la personalità. Credo che il Milan possa fare bene così. E’ una squadra che partirà per vincere lo Scudetto. Mi piace l’attitudine di tenere più palla rispetto allo scorso anno

REIJNDERS – Può crescere ancora e ha personalità. Lo vedi da quanto i compagni lo cercano. Va a sostituire Tonali e deve dimostrare personalità. Non si è ancora visto veramente, ha qualità nel passaggio.