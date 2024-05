Padovan sul futuro di Pioli: «Lo vedo bene in questa squadra oppure…». Le parole del giornalista

Il giornalista Padovan ha parlato a SkySport per analizzare la situazione legata al futuro di Pioli dopo l’addio al Milan.

PAROLE – «Il futuro di Pioli? Era un papabile per il Napoli e lo è ancora qualora De Laurentiis e Conte dovessero rompere, però attenzione che può sorprendere. Se Italiano non andasse a Bologna, io a lui lo vedo bene lì. Farebbe la Champions e lui è abituato a giocarla, non sentirebbe il Bologna come una diminutio, perché non lo è. Altrimenti sta fermo, aspetta. So che studia l’inglese ma io lo vedo più nel campionato italiano».