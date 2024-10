Ossola e Comotto fanno sognare il Milan Primavera: dopo Camarda i rossoneri hanno nuovi talenti su cui fondare il futuro

Ossola e Comotto fanno sognare il Milan Primavera: i due giovani hanno avuto un impatto devastante in Youth League. Le ultimissime

Il Milan Primavera, ieri pomeriggio, ha giocato la terza partita del girone di Youth League. Il match contro il Brugge si è concluso sul risultato di 1-1 grazie alla rete nei minuti finali di Lorenzo Ossola, talento naturale di piede mancino classe 2007.

Subentrato al minuto numero 69, l’esterno offensivo ha cambiato il match, sfruttando alla perfezione un cross al bacio fornitogli da Comotto, ieri il migliore in campo. Come se non bastasse, a un minuto dalla fine, sempre Ossola stava per segnare una clamorosa doppietta, impedita da un intervento miracoloso del portiere avversario.

Insomma, la vittoria non è arrivata ma, comunque, la prestazione dei ragazzi allenati da Guinti è stata ottima. Poi, con in campo dei talenti come Comotto è Ossola è tutto più facile…