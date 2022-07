Osimhen: «Molti dicono che non saremo competitivi per lo scudetto, ma noi...»

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato della prossima stagione: nonostante le voci i partenopei saranno in lotta per lo scudetto

Intervistato dal Corriere dello Sport, Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha dichiarato:

«La squadra è molto cambiata. Sono andati via tanti giocatori chiave che erano anche dei leader. Ora, però, ci sono altri leader: sono felice per Giovanni Di Lorenzo, il nuovo capitano, e poi c’è Mario Rui. I nuovi arrivati sono bravi, determinati e tecnici: ci aiuteranno a colmare il vuoto lasciato dai campioni che sono partiti. Napoli ancora in lotta per il titolo? “In pochi credono che saremo competitivi per lo scudetto ed è un’opinione che rispetto: io, però, penso che nella prossima stagione potremo fare molto, molto meglio dell’ultima. Faremo di tutto per migliorare ancora: siamo molto motivati, abbiamo lavorato bene a Dimaro e ora continuiamo a Castel di Sangro. Il Napoli è ancora forte».