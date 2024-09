Osimhen, ADDIO ad un passo dal Napoli: VISITE MEDICHE fissate con il nuovo club. Le ultimissime sull’attaccante

Victor Osimhen non è mai stato così vicino dal dire addio al Napoli. L’attaccante nigeriano è infatti pronto a trasferirsi in prestito per un anno al Galatasaray, squadra che milita nel campionato turco.

Nelle prossime ore il nigeriano è atteso in Turchia per svolgere le visite mediche. Il calciatore, inoltre, probabilmente rinnoverà di un anno con il Napoli per facilitarne la vendita. Osimhen, dunque, non affronterà il Milan questa stagione