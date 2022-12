Osimhen: «Goal a cui sono più affezionato? Quello che segnerò e farà vincere lo scudetto al Napoli». Le parole dell’attaccante partenopeo

Victor Osimhen ha parlato ai microfoni del Il Mattino del goal a cui è più affezionato lanciando una frecciatina agli altri club, tra cui il Milan. Ecco le parole dell’attaccante del Napoli:

«Il gol a cui sono più affezionato? Quello che segnerò e farà vincere lo scudetto al Napoli. La mia crescita è legata a Spalletti: lui crede in me. Mi dà stimoli, mi fa lavorare sodo e non mi fa fermare mai. E con lui è tutto più semplice perché capisci che è un lavoro che ti fa fare per migliorare ancora. È solo l’inizio per me, non ho raggiunto ancora nessun traguardo»