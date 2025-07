Osimhen al Galatasaray: un colpo da 75 milioni di euro che scuote il mercato! Era stato accostato anche al Milan

Osimhen, definito il trasferimento al Galatasaray dell’attaccante nigeriano che era stato accostato anche al Milan

Victor Osimhen al Galatasaray è fatta! Una notizia bomba, diffusa dal sempre informatissimo Matteo Moretto, che sta scuotendo il calciomercato e, in particolare, i tifosi del calciomercato Milan. L’attaccante nigeriano, a lungo accostato ai rossoneri, si trasferisce in Turchia con un’operazione che definire faraonica è poco. Si parla di un’intesa raggiunta tra i due club su cifre che lasciano a bocca aperta: 40 milioni di euro subito, a cui si aggiungeranno 35 milioni di euro entro il 2026. Non finisce qui: il Napoli incasserà anche 2 milioni di euro di bonus legati ai gol dell’attaccante e un’ulteriore percentuale del 10% sul profitto di una futura rivendita. Un affare che, nel complesso, supera ampiamente gli 80 milioni di euro, a seconda delle performance del giocatore e di eventuali bonus futuri.

Questa operazione rappresenta un vero e proprio terremoto per il mercato italiano. Il Galatasaray, con un’azione decisa e perentoria, ha strappato uno dei centravanti più prolifici e corteggiati d’Europa, superando la concorrenza di diversi top club. La clamorosa indiscrezione, che ha trovato conferma, ha innescato un’ondata di commenti e reazioni, soprattutto tra i sostenitori del Milan, che vedevano in Osimhen il rinforzo ideale per l’attacco.

La Clausola Anti-Italia: Un Muro da 75 Milioni di Euro

Ma c’è un dettaglio che rende l’affare ancora più interessante, soprattutto in chiave futura per le squadre italiane: una penale anti-Italia da 75 milioni di euro, valida per i prossimi due anni. Questo significa che se un club italiano volesse acquistare Osimhen dal Galatasaray nei prossimi due anni, dovrebbe sborsare questa cifra astronomica. Una mossa strategica, quasi una dichiarazione d’intenti da parte del Galatasaray, volta a blindare il giocatore e a evitare future “intromissioni” da parte della Serie A. Questa clausola sottolinea ulteriormente l’importanza e il valore attribuito all’attaccante nigeriano, considerato un vero e proprio gioiello su cui costruire il futuro della squadra turca.

Il Milan e le Nuove Strategie di Mercato con Tare e Allegri

Per il Milan, la notizia dell’approdo di Osimhen al Galatasaray chiude definitivamente un capitolo che aveva alimentato sogni e speranze. Il club rossonero, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, dovrà ora rivolgere le proprie attenzioni altrove. L’arrivo di Tare in qualità di DS del Milan e il ritorno di Allegri come nuovo allenatore del Milan segnano l’inizio di una nuova era per i rossoneri, con strategie di mercato ben definite e obiettivi chiari. La società è al lavoro per individuare profili di alto livello che possano rafforzare la squadra e garantire competitività su tutti i fronti. L’esperienza e la competenza di Tare, unite alla visione tattica di Allegri, saranno fondamentali per costruire un Milan vincente, capace di lottare per i massimi traguardi, sia in Italia che in Europa.

Il mercato è in continua evoluzione e la perdita di un obiettivo come Osimhen, seppur significativa, non intacca i piani del Milan. Anzi, potrebbe spingere la dirigenza a esplorare nuove piste e a valutare soluzioni innovative per l’attacco. La ricerca del “nuovo 9” per il Milan prosegue, con la consapevolezza che il club rossonero ha le risorse e le idee per portare a casa un attaccante di valore, in linea con il progetto tecnico di Tare e Allegri. Il calciomercato estivo promette ancora molte sorprese, e il Milan sarà senza dubbio uno dei protagonisti.