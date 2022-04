Orrico: «Il Milan non ha un bomber, difficile vincere lo scudetto così»

Corrado Orrico, storico allenatore, ha analizzato il momento del Milan rispetto al rush scudetto: pesa la mancanza di un bomber

L’allenatore Corrado Orrico ha parlato a TMW del momento del Milan:

«Ci punterei, ma il Milan ha un grosso problema: non ha un centravanti. In area non c’è mai nessuno e quindi nessuno segna. Sarebbe la squadra che ha dimostrato più equilibrio e con meno cali nella stagione, ma senza bomber non vinci. Ad un certo punto forse è meglio smettere e fare altro, se l’età non è più dalla tua… In questa fase del campionato non è possibile fare due 0-0 consecutivi. Sarebbe servito un Belotti, un Immobile, per lo Scudetto. Così invece è dura».