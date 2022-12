Orlando su Pioli: «Miglior tecnico del 2022: doveva essere solo un traghettatore, invece…». Le parole dell’ex calciatore

Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW di Stefano Pioli. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Pioli per lo Scudetto, non era facile visto da dove era partito. Doveva essere solo un traghettatore invece è stato fondamentale. Poi metto Spalletti per quanto fatto in campionato e Champions, poi ci metto Sottil. Al primo anno sta facendo grandi cose con l’Udinese»