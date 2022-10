Orlando su De Ketelaere: «Io non lo boccerei. Non è semplice venire nel nostro campionato». Le parole dell’ex calciatore

Massimo Orlando ha parlato ai microfoni di TMW di Charles De Ketelaere. Ecco le parole del tecnico ed ex calciatore in vista del match tra Milan e Juve:

«Io non lo boccerei. Non è semplice venire nel nostro campionato. Non sono tutti uguali poi i giovani. Il georgiano è entrato in maniera diversa nel nostro campionato. L’unica cosa che è vera è che potrebbe partecipare di più al pressing. Secondo me non sarebbe giusto alternarlo bisogna avere più pazienza»