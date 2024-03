Origi Milan: scontato il futuro del belga, il club ha questo obiettivo su di lui. Cosa potrà succedere in estate

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è tornata a parlare del possibile futuro di Divock Origi, che in estate si è trasferito al Nottingham Forest alla ricerca di nuove fortune.

La nuova avventura in Premier League però è stata da dimenticare: il club inglese non eserciterà il diritto di riscatto e rispedirà al Milan l’attaccante belga. I rossoneri però hanno le idee chiare: l’obiettivo per l’estate sarà quello di provare a monetizzare dalla cessione dell’ex Liverpool.