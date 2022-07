Origi: «Il Milan è una società con una grande storia ed esperienza». Le parole dell’attaccante rossonero

Divock Origi ha parlato del Milan ai microfoni di DAZN. Ecco le parole del neo attaccante rossonero:

«Il Milan è una società con una grande storia ed esperienza e l’ho avvertito anche io quando ho giocato a Milano. Allo stadio c’era un clima bellissimo. I tifosi di tutte le generazioni vivono le stesse sensazioni di un calciatore. Sono tutte cose che ti aiutano a vincere le partite e a vincere i campionati. Qui ci sono tutti i presupposti per creare qualcosa di bello e per questo motivo non vedo l’ora di vivere questi momenti con i tifosi, la squadra e lo staff».