Ordine: «Rinnovo Calhanoglu? La sua richiesta è fuori mercato»

Ecco il pensiero di Ordine sulla richiesta di 7 milioni di euro a stagione che Calhanoglu avrebbe avanzato al Milan per rinnovare

Franco Ordine, giornalista esperto di Milan, è intervenuto sul canale YouTube ‘MilanHello’ per parlare dello spinoso caso che riguarda Hakan Calhanoglu.

Ordine ha dichiarato: «Il procuratore di Calhanoglu ha fatto una richiesta al Milan che è assolutamente fuori mercato, irragionevole. Non puoi chiedere una cifra fra i 6 e 7 milioni in tempi di Covid. Ma non potevi chiederla nemmeno prima. Inoltre, sempre Gordon Stipic, sta andando in giro per l’Europa a parlare con le squadre per piazzare il suo assistito a zero. Ma da quando c’è questa pandemia vanno molto di più i prestiti che le trattative a titolo definitivo. Il Milan non darà mai a Calhanoglu quella cifra, e mi permetto di dire che nessuna squadra gliela darà mai. Ora la palla passa allo stesso giocatore che deve sbugiardare il suo procuratore dicendo che vuole rimanere al Milan, se ci vuole rimanere. Se così non fosse, Calhanoglu fin da questo momento è fuori dal progetto dei rossoneri».