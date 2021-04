Ordine: «Ibrahimovic? Nel 2010-11 furono più decisivi Robinho e Cassano»

Ai microfoni della trasmissione di Radio24 “Tutti Convocati”, Franco Ordine ha espresso la sua sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic

Franco Ordine ha detto la sua su Zlatan Ibrahimovic con il Milan, lasciandosi scappare anche un’opinione sull’ultimo Scudetto rossonero. Ecco le sue dichiarazioni alla trasmissione calcistica di Radio24 “Tutti Convocati”: «Quel vecchio marpione di Ranieri, adottando la tattica del fuorigioco sistematico su Ibrahimovic, lo ha costretto ad uscire dall’area. E’ chiaro che in quella posizione è molto meno pericoloso.»

«Non è pensabile che l’Ibra quasi 40enne sia paragonabile a quello 2010-2011. Anche su quello andrebbe aperta una parentesi: in quella circostanza per vincere non fu decisivo Ibrahimovic, ma Robinho e Cassano.»