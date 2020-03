MN24 – Ordine: «Boban e Maldini hanno la stessa visione del calcio»

Abbiamo intervistato oggi in esclusiva Franco Ordine che ha sottolineato come Maldini e Boban abbiano la stessa visione del calcio

Abbiamo intervistato oggi in esclusiva Franco Ordine che ha sottolineato come Maldini e Boban abbiano la stessa visione del calcio. Per fare un grande Milan, come pensano tanti tifosi, servono anche campioni e non solo giovani: «Il pensiero di Gattuso è lo stesso di Boban e Maldini e quindi, secondo me, significa che se tutti questi del calcio hanno la stessa visione vuol che questa è la “miscela giusta”, anche perché una squadra solo giovani ha dimostrato di avere troppe fragilità psico-tecniche».