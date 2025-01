Olmo Milan, il ds del Bayern Monaco rompe il silenzio: l’annuncio del dirigente bavarese. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

La concorrenza per il calciomercato Milan per Dani Olmo – qualora dovesse uscire dal Barcellona – sarebbe elevata. Tra questi ci sarebbe anche il Bayern Monaco, anche se in una intervista alla Bild, il ds dei bavaresi Max Eberl non si sbilancia.

«Dovrò leggere le normative spagnole per capire cosa significhi tutto questo, registrato, non registrato. Non ne so abbastanza. Ma non è qualcosa su cui stiamo realmente lavorando. Se mi piace come calciatore? Se dicessi di no ora, sarei davvero pessimo nel mio lavoro».