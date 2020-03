Olimpiadi di Tokyo: rinvio ad un passo, ma il CIO frena tutto

Dalla Spagna rimbalzano le voci di un sempre più probabile rinvio delle Olimpiadi di Tokyo nella prossima estate

Dalla Spagna rimbalzano le voci di un sempre più probabile rinvio delle Olimpiadi di Tokyo nella prossima estate. Non vi sarebbero, infatti, le condizioni affinché si svolgano i giochi olimpici. Tuttavia, il CIO attraverso un comunicato ufficiale ha allontanato questa ipotesi, almeno per ora: «Il CIO, in pieno coordinamento col comitato organizzatore di Tokyo, le autorità giapponesi e la città, avvierà discussioni approfondite sulla situazione sanitaria mondiale e sul suo impatto sui Giochi Olimpici, tra cui il possibile rinvio. Il CIO intende portare a conclusione le discussioni entro le prossime quattro settimane. La cancellazione dei giochi non risolverà alcun problema, perciò non è all’ordine del giorno».