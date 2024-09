Okoye Milan, il portiere si PROPONE ai rossoneri: «Il mio IDOLO è lui, ho sempre TIFATO per...»

Maduka Okoye, portiere dell’Udinese, strizza l’occhio al Milan nel corso di un’intervista. Ecco che cos’ha detto

In un’intervista a The Italian Football Podcast, il portiere dell’Udinese, Maduka Okoye, ha rivelato la sua ammirazione per Nelson Dida, ex portiere del Milan, e ha confessato di aver sempre tifato per i rossoneri.

LE SUE PAROLE – «Il mio idolo di infanzia? Sempre Nelson Dida, e mai nessun altro: sono cresciuto guardando Dida, stando in porta e immaginando di essere lui. Mi ha dato molta motivazione, per me è il numero 1 al mondo. Forse dovrei fare attenzione a quello che dico, ma ho sempre tifato per il Milan di Dida».

Considerando la crescita di Okoye e i possibili cambiamenti nella rosa dei portieri del Milan nella prossima stagione, non è da escludere che il suo sogno di vestire la maglia del suo idolo possa diventare realtà.