Okafor eliminato da Euro2024: l'attaccante del Milan non è MAI entrato in campo - Milan News 24

Okafor eliminato da Euro2024: l’attaccante del Milan non è MAI entrato in campo. Il motivo e le scelte di Yakin

Finisce in panchina, così come è iniziato, l’Europeo di Okafor. L’attaccante del Milan non ha giocato nemmeno un minuto di Euro2024: un’occasione sfumata per il rossonero che avrebbe potuto mettere minuti internazionali nelle gambe.

L’attaccante non è mai entrato nelle idee di Yakin che nemmeno nel match terminato ai supplementari contro l’Inghilterra ha puntato sul rossonero che avrebbe potuto dare una mano negli ultimi minuti.