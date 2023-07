Okafor Milan, il retroscena di mercato: lo voleva il Manchester City. I dettagli

Noah Okafor, uno dei nuovi acquisti del Milan, in un passato non troppo lontano è stato vicino al Manchester City: il retroscena

Spunta un clamoroso retroscena di mercato riguardante Noah Okafor, uno degli ultimi arrivati al Milan. L’attaccante svizzero è arrivato in rossonero dal Salisburgo.

Come sottolinea Calciomercato.com, nel 2020 il Manchester City era in forte pressing per il suo acquisto. Il trasferimento venne bloccato anche dal padre del ragazzo, il quale gli consigliò di firmare per il Salisburgo, optando così per una crescita più graduale.