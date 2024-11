Okafor a Sky: «Quando Fonseca mi chiama, io sono sempre pronto. In Champions dobbiamo ripeterci». L’intervista prima di Slovan Milan

Okafor ha concesso un’intervista a Sky Sport prima di Slovan Bratislava Milan.



TITOLARE – «Io sono sempre pronto. Oggi giochiamo la Champions, bisogna essere sempre pronti. Abbiamo giocato bene le ultime partite, dobbiamo ripeterci. Non vediamo l’ora che inizi questa partita»



LA STAGIONE – «Penso abbiamo fatto molto bene. In allenamento ogni giorno si vede che abbiamo fame. A volte il calcio non è semplice, non si può sempre vincere. L’importante è tenere la testa alta e dare tutto in ogni allenamento. Poi pensi i 3 punti arriveranno »

OCCASIONE PER LUI – «Immagino di si, io mi sento bene. sono in forma, mi sono allenato bene. Ho fiducia. Quando l’allenatore mi chiama sono pronto».