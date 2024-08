Okafor può lasciare il Milan: ha APERTO a quella destinazione! Le ULTIME sul futuro dello svizzero

Okafor può lasciare il Milan: ha APERTO a quella destinazione! Le ULTIME sul futuro dell’attaccante svizzero

Non è completamente da escludere che il futuro di Noah Okafor possa essere lontano dal Milan. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che oggi in edicola rivela come il suo nome potrebbe essere inserito come contropartita tecnica nell’affare Abraham.

L’idea dei rossoneri sarebbe quella di abbassare la parte cash e lo svizzero potrebbe essere una pedina gradita ai giallorossi. Il giocatore avrebbe già aperto alla destinazione in attesa che i due club trovino nel caso un accordo.