Offerta della Portimonense per Honda. «Se vieni non è per passeggiare»

La Portimonense, club della prima divisione portoghese, ha presentato un’offerta per l’ex Milan Keisuke Honda

Potrebbe essere in Portogallo, nello specifico alla Portimonense, il futuro di Keisuke Honda. Il giapponese ha ricevuto un’offerta dal club di Primeira Liga e potrebbe dunque tornare in Europa dopo 12 mesi al Botafogo.

Dal club di Portimao mandano un messaggio chiaro al 34enne: «Se verrà alla Portimonense, lo farà per vincere e non per passeggiare. Se le trattative andranno per il verso giusto, sarà sicuramente un ottimo acquisto.»