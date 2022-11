Oddo su Kakà: «Era sicuramente tecnico, ma aveva anche uno strapotere fisico incredibile». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Massimo Oddo ha parlato ai microfoni di Milan Tv di Kakà. Ecco le parole dell’ex calciatore del Milan:

«In quel momento Kakà non era ancora espoloso. Le grandi cose le fece in Champions League nel 2007: tutti sostenevano che fosse un giocatore pazzesco e formidabile e in quell’anno lo confermò. Era sicuramente tecnico, ma aveva anche uno strapotere fisico incredibile. Quando facevamo le ripetute lui arrivava con facilità un minuto, un minuto e mezzo prima degli altri. Questo strapotere fisico lo dimostrava sul campo: c’era chi si attaccava la maglia, chi si scontrava l’uno con l’altro per riuscire a prenderlo…»