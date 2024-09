Oddo, nuova AVVENTURA per l’ex Milan? Contatti in corso con QUESTA SQUADRA, le ultimissime sul futuro del tecnico

Massimo Oddo, ex giocatore del Milan, potrebbe presto tornare ad allenare. Come riportato da Gianluca Di Marzio il tecnico potrebbe finire ad allenare il Trapani, squadra militante nel campionato di Serie C.

La squadra siciliana, circa un’ora fa, ha esonerato Alfio Torrisi, a causa della recente sconfitta in casa per 0-3. Nelle prossime ore è previsto un incontro tra la dirigenza e l’ex rossonero, attualmente svincolato dall’avventura con il Padova.