Obiettivo Scudetto: la strategia di Pioli da qui a fine stagione

Il Milan domenica scorsa ha sorpassato l’Inter in vetta alla classifica, ecco la strategia di Pioli da qui alla fine per lo scudetto

Il Milan domenica scorsa, grazie al successo contro la Sampdoria ha sorpassato in vetta alla classifica l’Inter, fermata dal pareggio contro il Napoli.

Come riporta Tuttosport, da qui a fine campionato mister Pioli cercherà di toccare il meno possibile la struttura della sua squadra. Il tecnico rossonero ha trovato una base forte ed equilibrata: nelle prove tattiche di ieri a Milanello, in vista della gara contro la Salernitana, non ci sono state delle novità reali rispetto alla partita di domenica scorsa contro i blucerchiati. Pioli, dunque, ha scelto di puntare sulla continuità verso l’obiettivo scudetto