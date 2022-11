Nuovo stadio, Sgarbi: «Il Meazza non si tocca, lo dice la legge»

Il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi parla così del tema nuovo stadio e di San Siro. Le sue dichiarazioni

«Il Meazza non si tocca e non lo dice Sgarbi ma è la legge. San Siro è del ’26, sarebbe come buttare giù l’Eur a Roma quindi è naturalmente vincolato perché il vincolo sarebbe automatico oltre i 70 anni, non si può buttare giù.»