Nuovo stadio, PD e i Verdi contrari alla demolizione di San Siro: i dettagli

Tanti tifosi e partiti politici sono contrari alla demolizione totale di San Siro: i dettagli

Il nuovo progetto di San Siro che Milan e Inter stanno portando avanti prevede la demolizione totale dell’attuale impianto e questa situazione ha scatenato reazioni non solo tra i tifosi ma anche in politica.

Come riporta La Repubblica, il consigliere comunale Alessandro Giungi ha detto:

«Nel progetto di Milan e Inter non esiste più San Siro. Neppure miniaturizzato. Ma in Consiglio comunale era stato votato un ordine del giorno in cui uno dei paletti era quello di tenere San Siro in una qualche forma. Io avevo votato contro perché sono contrario all’abbattimento dello stadio tout court. E davanti ad una simile decisione delle squadre non posso che confermare la mia opposizione. Se possibile con ancora più forza»