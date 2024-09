Nuovo stadio Milan, RIPRENDE quota una CLAMOROSA ipotesi! Dialogo con l’Inter, TUTTI i dettagli

Nuovo stadio Milan, riprende quota una clamorosa ipotesi sul futuro del club rossonero: i rossoneri e l’Inter ci ripensano

La decisione presa ieri da Milan e Inter sul non proseguire col progetto di ristrutturazione di San Siro, rimette in piedi l’ipotesi della realizzazione di un nuovo stadio, ma di nuovo con le due squadre assieme. L’idea è di costruirlo in un’area adiacente al Meazza.

Secondo Tuttosport, nel “grottesco gioco dell’oca” di cui si sono rese protagoniste le due società negli ultimi anni, nono sono escluse nuove sorprese: una di esse potrebbe portare a riesumare il progetto della “Cattedrale” firmato da Populous.