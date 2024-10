Nuovo stadio Milan, l’ultima indiscrezione spiazza i tifosi! Clamorosa rivelazione, la mossa di RedBird

Nuovo stadio Milan, clamorosa indiscrezione sulla costruzione del nuovo impianto rossonero: la mossa di RedBird

Clamorosa indiscrezione fornita dal Corriere della Sera sul nuovo stadio del Milan in riferimento al progetto presentato a San Donato.

Il bilancio del Milan chiarisce la natura dell’investimento di 40M per lo stadio a San Donato. RedBird li ha prestati a Sportlifecity, società acquistata dal Milan 1 anno fa. Sono soldi parcheggiati all’interno del perimetro rossonero, non già spesi per il progetto. Prossime settimane decisive.