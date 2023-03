Nuovo stadio Milan, Cardinale sceglie La Maura: tutti i dettagli

Gerry Cardinale ha sciolto le riserve puntando tutto sull’Ippodromo La Maura: è quella la zona scelta per il nuovo stadio

Come riportato dal Corriere della Sera, la giornata di ieri è stata molto proficua per il Milan e per Gerry Cardinale in merito alla costruzione del nuovo stadio. Il patron rossonero, accompagnato da Scaroni e Furlani, ha ribadito al sindaco Sala e ad Attilio Fontana la volontà di costruire il nuovo impianto nella zona dell’Ippodromo La Maura.

Il progetto dello stadio in condivisione con l’Inter non è stato ancora abbandonato ufficialmente per il semplice fatto che il Milan vuole prima avere la certezza di poter procedere in quella zona viste le proteste che si sono sollevate nei giorni scorsi. L’idea sarebbe quella di accordo di programma Milan-Comune-Regione con l’obiettivo di accelerare i tempi soprattutto dal punto di vista burocratico superando così le diffidenze delle frange ambientaliste. Tra circa due settimane ne sapremo di più.