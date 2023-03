Nuovo Stadio Milan, Cardinale pronto a calare l’asso nella manica

Gerry Cardinale ha in previsione altri incontri nelle prossime due settimane per il nuovo stadio del Milan: ecco l’asso nella manica

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le prossime due settimane saranno molto importanti in casa Milan per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio.

Gerry Cardinale, oltre a quelli con Sala e Fontana, ha in programma anche degli incontri con il Parco Agricolo Sud Milano che ha messo in discussione (così come il partito dei Verdi in Consiglio Comunale e i residenti) il progetto che vorrebbe portare avanti il Diavolo. Il patron rossonero, per superare le resistenze, è pronto a calare un importante asso nella manica: l’apertura al pubblico di una vastissima area verde nella zona che al momento rimane privata.