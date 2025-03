Nuovo DS Milan, Furlani può sorprendere! Non solo Tare, ci sono anche questi due nomi sul taccuino

Condividi via email

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani tiene in caldo due importanti alternative ad Igli Tare: in corsa anche Paratici e D’Amico

Come riportato da calciomercato.com, il Milan tiene in caldo anche due alternative a Tare come nuovo DS:

PAROLE – «Tare è quindi oggi in assoluta pole position, ma le alternative, seppur lontane, non possono essere escluse del tutto. Fabio Paratici, ex-Juventus che ha ormai superato il deferimento, resta forte sullo sfondo mentre le candidature di Tony D’Amico, oggi all’Atalanta, e Andrea Berta (ex-Atletico Madrid e indirizzato verso l’Arsenal) sono oggi molto più distanti».