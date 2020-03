Nuovo calendario del Milan: date, orari e dirette tv delle prossime tre gare

Nuovo calendario del Milan: ecco date, orari e dirette tv delle prossime tre gare dei rossoneri che si disputeranno a porte chiuse

Sono state rese ufficiali le date delle gare che il Milan disputerà da qui alla prossima sosta per le Nazionali prevista per il 29 marzo. Come noto la prima gara sarà quella di domani alle ore 15, a porte chiuse, a San Siro contro il Genoa per il recupero della 26^ giornata di Serie A.

La domenica successiva, alle ore 12.30, il Milan giocherà a Lecce. Altra gara senza tifosi che verrà trasmessa da DAZN. Il 22 marzo, alle ore 18, toccherà invece alla Roma venire a San Siro; la gara sarà trasmessa da Sky Sport. Resta invece al momento invariato il calendario delle settimane successivi anche se virtualmente ancora modificabile mentre non sono ancora state rese note le date delle due semifinali di Coppa Italia Juventus-Milan e Napoli-Inter.

Domenica 8 marzo: Milan-Genoa alle ore 15 (porte chiuse. Trasmesso da DAZN)

Domenica 15 marzo: Lecce-Milan alle ore 12.30 (porte chiuse. Trasmesso da DAZN)

Domenica 22 marzo: Milan-Roma alle ore 18.00 (porte chiuse. Trasmesso da Sky Sport)