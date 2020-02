Milan-Genoa streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Genoa streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il ventiseiesimo match dei rossoneri nella Serie A 2019/20

Milan-Genoa streaming: ventiseiesimo match per i rossoneri, il diciottesimo sotto la gestione Pioli. La gara si disputerà a San Siro a porte chiuse; è arrivata ieri l’ufficialità viste le norme restrittive imposte dal Coronavirus. Per il Diavolo sarà fondamentale riprendere il cammino con una vittoria, eliminando l’amarezza residua di Firenze e proiettandosi nuovamente verso gli obiettivi europei. ll Grifone viene da una sconfitta di misura, per 3-2, contro la Lazio di Inzaghi, ma con Nicola sembra aver trovato una dimensione più solida e affidabile. Non sarà sicuramente una passeggiata per i rossoneri.

Milan-Genoa: ecco dove vederla

Milan-Genoa sarà trasmessa domenica 1 marzo dall’emittente streaming DAZN con fischio d’inizio alle ore 12:30. Dal 20 settembre ha debuttato su Sky DAZN1, il canale che porterà parte dell’offerta in streaming di DAZN al numero 209 della pay tv satellitare. Per poter attivare la visione è necessario aderire all’offerta Sky-DAZN, disponibile dal 4 settembre per tutti gli abbonati a Sky.

Milan-Genoa, ultime e probabili formazioni

MILAN – Pioli dovrà rinunciare a Donnarumma: il giovane portiere rossonero ancora non ha smaltito il problema fisico che lo ha costretto ad abbandonare il campo anzitempo contro la Fiorentina. Al suo posto ci sarà Begovic. In difesa rinnovata la fiducia a Gabbia al fianco di Romagnoli, mentre i terzini saranno Conti e Theo Hernandez. Nessuna sosta per Bennacer e Kessie, che saranno ancora i leader del centrocampo del Diavolo. Sulle fasce agiranno invece Castillejo e Rebic. Davanti Calhanoglu ispirerà Ibrahimovic.

GENOA – 3-5-2 per gli uomini di Nicola. Tra i pali ci sarà Perin. In difesa ballottaggio tra Biraschi e Romero: uno dei due completerà il reparto insieme a Soumaoro e Masiello. Ali di centrocampo Ankersen e Criscito. In mezzo al campo Behrami si gioca la titolarità con Cassata. Dal primo minuto Schone e Sturaro. In attacco il duo Pandev-Sanabria.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Begovic; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu; Rebic, Ibrahimovic. All.: Pioli

PROBABILE FORMAZIONE GENOA (3-5-2) – Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Schone, Behrami, Criscito; Sturaro; Pandev, Sanabria. All.: Nicola

Milan-Genoa, i precedenti con Doveri

Per l’arbitro Doveri, Milan-Genoa, sarà la 18esima volta in carriere che arbitrerà i rossoneri in Serie A. Bilancio assolutamente positivo con 12 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Nota negativa dei precedenti– Quest’anno il fischietto di Roma ha incontrato il Milan solo in un’occasione: la sconfitta nel derby d’andata di Serie a con L’Inter per 2-0.