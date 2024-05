Nuovo allenatore Milan, un nome può tornare in POLE? Clamoroso cambio di programma, ha GELATO quel dirigente

Nuovo allenatore Milan, Thiago Motta può tornare in pole? L’ex tecnico del Bologna gela la Juve: richiesta monstre

Come riferito da Sport Mediaset, potrebbe esserci un clamoroso cambio di programma per quanto riguarda la panchina del Milan. Thiago Motta, dopo aver detto addio al Bologna, avrebbe chiesto un ingaggio di 5 milioni di euro netti a Giuntoli per accettare la panchina della Juve.

Il dirigente bianconero aveva messo sul piatto 3.5 milioni con eventualmente l’aggiunta di uno di bonus da dividere con lo staff tecnico in base a determinati risultati. Possibile che ci si accordi sui 4 ma la situazione va monitorata. Il Diavolo può inserirsi? Difficile ma nel calcio niente è impossibile.