Nuovo allenatore Milan, Ibrahimovic sorprende i tifosi: può arrivare lui dalla Premier

Nuovo allenatore Milan, Ibrahimovic può sorprendere: nella lista dello svedese c’è anche Gary O’ Neil, tecnico del Wolverhampton

Come riferito da Repubblica, in casa Milan continua il casting per quanto riguarda il nuovo allenatore rossonero, colui che dovrà raccogliere l’eredità di Stefano Pioli, destinato all’addio a fine stagione nonostante un contratto fino al 2025.

Tra le candidature è spuntata anche quella di Gary O’ Neil, allenatore inglese classe 1983 che attualmente guida il Wolverhampton. Le riserve saranno sciolte con ogni probabilità nei prossimi dieci giorni.