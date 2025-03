Nuovo allenatore Milan, i bookmakers non hanno dubbi: Cardinale ha scelto lui, le quote non mentono

Nuovo allenatore Milan, per i bookmakers il grande favorito per la panchina rossonera della prossima stagione è Max Allegri

I bookmakers, analizzando la situazione in casa Milan, non hanno dubbi su chi sarà il prossimo tecnico del Diavolo.

Non c’è storia in quota per il suo successore: i betting analyst di Snai vedono Massimiliano Allegri come il grande favorito, con un ritorno in estate del tecnico livornese in rossonero, undici anni dopo l’ultima esperienza, fissata a 1,75 volte la posta, in netto calo rispetto al 5 della settimana scorsa. Il primo inseguitore in quota è Cesc Fabregas del Como, offerto a 4,50, seguito da Gasperini, De Zerbi, Conte e Sarri, tutti dati a 7,50 dagli esperti Sisal.