Nuovo allenatore Milan, Sabatini SPIEGA: «A Fonseca SERVE solo una cosa. In Italia abbiamo QUESTO problema»

Nuovo allenatore Milan, Walter Sabatini, noto DS, ha commentato il momento di Paulo Fonseca in rossonero: le dichiarazioni

Intervistato da Tuttosport, Walter Sabatini ha parlato così di Fonseca, tecnico del Milan:

PAROLE – «Di quanto tempo avrà bisogno Fonseca per ingranare? Ecco, il concetto di tempo è fondamentale: questo nostro calcio brucia le persone come in un falò, come Giordano Bruno. Il nostro è più difficile da questo punto di vista: in Inghilterra e Germania c’è più pazienza, si accetta in maniera diversa la sconfitta. Da noi c’è solo la cultura della vittoria e non va bene: Fonseca, in questo senso, ha davvero bisogno di tempo. Forse l’unico che non ne ha bisogno è proprio Motta».